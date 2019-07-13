Продюсер Шатунова рассказал о состоянии певца

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов находится в Москве с семьей, он идет на поправку. Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин.

«Юра Шатунов идет на поправку. Он пока еще в Москве со своей семьей. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле», - написал продюсер в Instagram.

Он поблагодарил всех поклонников, которые следили за состоянием здоровья любимого артиста. Продюсер отметил, что после периода реабилитации в Сочи, Шатунова ожидает продолжение тура по городам России.

Ранее Разин сообщил, что Шатунова ждет еще одна операция, которая связана со стоматологией. У певца выявили воспаление гайморовой пазухи, он был прооперирован в одной из московских клиник.