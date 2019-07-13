Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии
Всего жертвами аварии стали двое человек, еще семеро - пострадали.
© Фото: Генеральная прокуратура Республики Абхазия
В Абхазии легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. ЧП произошло в автомобильном тоннеле в Гагре.
Авария произошла по вине водителя Honda Fit, который выехал на встречную полосу.
Как сообщили в Генпрокуратуры Абхазии, в результате трагедии погибли два человека, среди них - россиянка Галина Гуляева. Еще семеро - пострадали. Оба водителя находятся в реанимации.
«Прокуратурой Гагрского района проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по завершению которых будет возбуждено уголовное дело», - заключили в Генпрокуратуры Абхазии.