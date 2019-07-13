Детский омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой тетей в Ингушетии девочки улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

«На сегодняшний день со слов врачей состояние девочки стабильное, с улучшением. Проводится необходимое комплексное лечение», - отметила она в Instagram.

В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщали, что самочувствие Аиши Ажиговой улучшается, девочка начала есть и стала активнее. У ребенка наметились улучшения в левой руке, а в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти.

Девочка 2012 года рождения поступили в больницу Назрани 4 июля с множеством травм. Ребенка было решено перевезти в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Как заявили 12 июля в СК РФ, жительнице Ингушетии Макке Ганиевой предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью семилетней племяннице, которую женщина жестоко избивала в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года.