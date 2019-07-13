Врачи предупредили об опасности ношения дешевых солнцезащитных очков

Ношение некачественных солнцезащитных очков может привести к серьезным проблемам со зрением. По словам экспертов, под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому приобретать очки нужно только в оптике.

«Опасность плохих очков именно в том, что за ними зрачок расширяется, как в темноте в любой ситуации, а защиты от ультрафиолета нет», - заявила офтальмохирург «Микрохирургии глаза», кандидат медицинских наук Наталия Майчук.

По ее словам, очки должны полностью поглощать ультрафиолет. А вот цвет, формат и бренд очков не играют никакой роли для зрения.

Врач также рассказала, что на солнце даже детям с первых дней жизни необходимо носить защитные очки, так как лучи могут вызывать ожог сетчатки.

«У организма есть определенные биологические фильтры защиты от ультрафиолета. Но, к сожалению, людям северных широт не свойственна такая защита от интенсивного ультрафиолета, например на морских и горнолыжных курортах. Если ультрафиолет интенсивный, он может вызвать ожог сетчатки», - рассказал Майчук РИА Новости.

Как пояснила врач, сетчатка - это зона глаза, которая отвечает за цвет и световосприятие, за качество и остроту зрения.

Майчук отметил, что если ожог локализуется в центральной зоне сетчатки, то человек может лишиться зрения.

В свою очередь, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Трубилина рассказала, что любые солнцезащитные очки защищают глаза только от фронтальных лучей, однако если солнце светит сбоку или сзади, то лучи попадают на заднюю поверхность линзы, отражаются и попадают в глаза. Для того, чтобы убрать эффект отражения, на очки нужно нанести специальное покрытие, его можно заказать в оптике, уточнила медик.

Людям, которые уже имеют проблемы со зрением, также нужно защищать глаза от ультрафиолета. Это можно сделать, заказав в оптике солнцезащитные очки с диоптриями или использовать контактные линзы и носить обычные солнцезащитные очки.

Врачи сходятся во мнении, что с точки зрения офтальмологии противопоказаний для использования солнцезащитных очков нет.