Правительство утвердило график праздников и выходных в 2020 году

Российское правительство утвердило график праздников и выходных дней в 2020 году. Календарь рабочих и праздничных дней был опубликован на официальной странице правительства в социальных сетях.

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», - говорится в сообщении правительства.

Россияне смогут долго отдыхать в январе и в мае, а также получат длинные выходные в феврале, марте и июне. Новогодние каникулы будут длиться с 1 по 8 января, выходные по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 22 по 24 февраля.

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Международный женский день планируется праздновать с 7 по 9 марта, а майские поделятся на две части – с 1 по 5 мая – в честь Дня весны и труда, а с 9 по 11 россияне отпразднуют День Победы.

Также жители страны уйдут на выходные с 12 по 14 июня в День России, а 4 ноября в стране отметят День народного единства.