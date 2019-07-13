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Ярош одобрил нападение на телеканал «112 Украина»

Андрей Аркадьев
14:32 13.07.2019
Здание телеканала обстреляли из гранатомета в ночь на 13 июля. Никто не пострадал, но зданию нанесен материальный ущерб.
Ярош одобрил нападение на телеканал «112 Украина»
© Фото: UA.KyivPolice, Facebook, Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Депутат Верховной рады Украины, а также бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош поддержал злоумышленников, обстрелявших из гранатомета здание телеканала «112 Украина».

Он заявил, что власти Украины «не противодействуют врагу», поэтому этим занимаются «неизвестные патриоты». Журналистам, работающим на «вражеских каналах», он рекомендовал уволиться, а также намекнул на то, что их может ждать физическая расправа.

Он также порекомендовал «заткнуть глотки» тем, кому важна свобода слова и кто озабочен нарушением прав человека. Это следует из поста в Facebook Дмитрия Яроша, пишет портал «Страна UA».

В Киеве, в ночь с 12 на 13 июля было обстреляно из гранатомета здание телеканала «112 Украина». Никто не пострадал, но зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывают нападение с показом фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

В городе введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка. Событие квалифицировали как террористический акт.

* запрещенная в России экстремистская организация.

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