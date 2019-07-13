СБУ расследует обстрел телеканал «112 Украина»
Сегодня ночью здание было обстреляно из гранатомета. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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По факту обстрела телеканала «112 Украина» начало уголовное производство. Расследование проводит Служба безопасности Украины, полиция и другие правоохранительные органы.
«Прокуратурой установлено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ», - заявили на странице ведомства в Facebook.
Добавляется, что СБУ проводит следственные действия и розыскные мероприятия.
В ночь на 13 июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Журналисты связывают нападение с показом фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». В результате происшествия никто не пострадал.