«Особая форма шизофрении» - Скабеева о внесении Малахова в базу «Миротворец»

Телеведущая Ольга Скабеева назвала решение о внесении шоумена Андрея Малахова в базу «Миротворец» «особой формой шизофрении».

«Малахова вносят на «Миротворец» за то, что он провел российскую программу на российском тв. И призывал в рамках этой программы к миру», - написала она в соцсети.

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Кроте того, Скабеева отметила, что при желании можно найти повод для внесения любого в эту базу.

«Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», - заявила Скабеева.

Ранее Андрея Малахова добавили в базу «Миротворец». Шоумена обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России». Об этом сообщил портал СТРАНА.ua.

Напомним, телемост с Украиной состоялся в эфире телеканала «Россия-1» 12 июля.