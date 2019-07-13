«Особая форма шизофрении» - Скабеева о внесении Малахова в базу «Миротворец»
Ранее телеведущего Андрея Малахова внесли в украинскую базу «Миротворец».
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева назвала решение о внесении шоумена Андрея Малахова в базу «Миротворец» «особой формой шизофрении».
«Малахова вносят на «Миротворец» за то, что он провел российскую программу на российском тв. И призывал в рамках этой программы к миру», - написала она в соцсети.
Кроте того, Скабеева отметила, что при желании можно найти повод для внесения любого в эту базу.
«Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», - заявила Скабеева.
Ранее Андрея Малахова добавили в базу «Миротворец». Шоумена обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России». Об этом сообщил портал СТРАНА.ua.
Напомним, телемост с Украиной состоялся в эфире телеканала «Россия-1» 12 июля.