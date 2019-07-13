«112 Украина» обратился к Зеленскому после обстрела телеканала

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф выступил с заявлением в связи с обстрелом здания телеканала.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского, а также членов правительства, министра внутренних дел Арсена Авакова, Службу безопасности страны осудить действия злоумышленников.

«Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой», - говорится в обращении Бенкендорфа, опубликованном на сайте телеканала.

В Киеве, в ночь с 12 на 13 июля было обстреляно из гранатомета здание телеканала «112 Украина». Никто не пострадал, но зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывают нападение с показом фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

В городе введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка. Событие квалифицировали как террористический акт.