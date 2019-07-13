Галкин предупредил подписчиков о мошенниках, проводящих конкурс от его имени

Известный шоумен Максим Галкин заявил, что мошенники в соцсетях от его лица проводят конкурс-опрос.

По его словам, для достоверности они использовали видео конкурса, который действительно проводил пародист. Но это было в апреле.

«Проверить, обманывают вас или нет, - легко. Я не собираю во время конкурса деньги с подписчиков, я их раздаю подписчикам. Если вас попросили перевести хотя бы один рубль, значит вы имеете дело с жуликами», - написал Галкин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что мошенники проводят конкурс в Instagram и Facebook.