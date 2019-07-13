Момент обстрела украинского телеканала «112» попал на видео
Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в ночь с 12 на 13 июля.
© Видео: Страна.ua, YouTube © Фото: Страна.ua, YouTube
Обстрел здания украинского телеканала «112» зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видна вспышка, после которой начинают осыпаться фрагменты облицовки стены.
Ранее стало известно, что гендиректор канала Егор Бенкендорф обратился к властям Украины.
«Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой», - цитирует Бенкендорфа СТРАНА.ua.
Здание телеканала обстреляли из гранатомета в ночь с 12 на 13 июля. Сотрудники не пострадали.