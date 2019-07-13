В Якутии после нападения на полицейских возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских в Республике Саха.

Инцидент произошел 12 июля. Местная жительница обратилась к правоохранителям, чтобы сообщить о конфликтной ситуации в семье. Когда полицейские прибыли на место, супруг обратившейся открыл огонь. В результате сотрудник Росгвардии погиб на месте, а помощник оперативного дежурного был ранен. Нападавший совершил суицид.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи. Идет допрос свидетелей и супруги преступника.

«Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России», - следует из сообщения госоргана.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.