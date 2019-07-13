Густой дым «превратил» Красноярск в Чикаго

«Ветром надуло дым от лесных пожаров. Это объясняется тем, что поменялась роза ветров. Так, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться несколько дней», - сказано в сообщении МЧС по Красноярскому краю.

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