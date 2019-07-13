Густой дым «превратил» Красноярск в Чикаго
По данным МЧС, рядом с городом нет лесных пожаров.
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Красноярск погрузился в дымовую завесу, жители разных районов города жалуются на запах гари.
«Ветром надуло дым от лесных пожаров. Это объясняется тем, что поменялась роза ветров. Так, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться несколько дней», - сказано в сообщении МЧС по Красноярскому краю.
В ведомстве заявили, что рядом с городом нет лесных пожаров.
В Красноярском крае, по данным краевого Лесопожарного центра, в Богучанском, Абанском, Эвенкийском и Кежемском районах горит 250 тысяч гектаров леса.
В регионе со 2 июля из-за пожаров действует режим чрезвычайной ситуации.