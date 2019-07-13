Два первых маршрута МЦД свяжут 46 столичных районов

Два первых маршрута Московских центральных диаметров, которые планируется запустить в ноябре, свяжут 46 районов города. Это даст доступ к скоростному транспорту более, чем миллиону жителей столицы. Об этом сообщили в московском Стройкомплексе.

Ввод МДЦ будет иметь значение не только для Москвы, но и для всей агломерации, считает заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, это даст возможность развиваться территориям, примыкающим к железным дорогам.

«Появятся новые точки роста, инвестиции, а значит, и новые проекты развития территорий, которые сегодня "выключены" из жизни города», - добавил Хуснуллин.

Это также повысит транспортную доступность в Северном, Дмитровском, Восточном Дегунино, Можайском районах и Щербинке, где нет метро. В них живут около 400 тысяч человек.