Очевидцы: в Донецке начался серьезный бой с применением РСЗО

В Донецке в направлении Песок начался серьезный бой. Об этом сообщают местные жители.

По предварительной информации, бой разгорелся в направлении оккупированных Песок. По словам местных жителей, они слышат обстрел из тяжелого вооружения - работает РСЗО и ствольная артиллерия, сообщает ИА «Новороссия».

Вчера, 12 июля, заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ситуация в ДНР по числу тяжелых вооружений, применяемые ВСУ при обстрелах Донбасса, близка к той, что была в 2014-2015 годах.

По его словам, украинские военные размещают тяжелое вооружение вдоль линии соприкосновения.