Ярош призвал посадить итальянцев на Украине

Экс-глава запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил посадить «десяток итальянцев», приезжающих на территорию Украины время от времени.

«Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину» - заявил Ярош.

Он предложил выдвинуть им обвинения в участии в «незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР», а также в «убийстве мирных украинских граждан» в течение последних пяти лет.

«А потом наш "наиобъективнеший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», - цитирует Яроша РИА Новости.

Так он отреагировал на решение итальянского суда. 12 июля он постановил посадить на 24 года бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркиева. Его признали виновным в совершении убийства фоторепортера из Италии Андреа Роккелли и его российского переводчика. События произошли в мае 2014 года в Донбассе.

Ярош добавил, что украинская дипломатия должна перейти к более решительным действиям «на фронте восточном и западном».