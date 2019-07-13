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Бескрайние лиловые поля: в Крыму - пик цветения лаванды

Виктория Косогляденко
12:09 13.07.2019
Фермеры на полуострове планируют в этом году собрать около 30 тонн полезных цветов.
© Видео: ТРК "Звезда"

Туристы в Крыму отправляются в горы на поиски цветущей лаванды. Пока одни спешат запечатлеть незабываемый пейзаж, другие восхищаются изобретательностью местных кулинаров, которые придумали десятки рецептов с необычной специей.

Из песни про лаванду слов не выкинешь. Наоборот, выразительные обороты добавятся, если на глаза попадется цветущий бескрайний луг. В поисках той самой горной лаванды туристы штурмуют вершины Чатыр-Дага. У некоторых такое восхождение занимает не один день.

Сорт «Рекорд» растет только на возвышенностях. Чем ближе к солнцу, тем больше в растении ценных масел.

Обязательный пункт крымских каникул. На время сменить Черное море на нежно-лиловое - лавандовое - для разнообразия никто не откажется. Впрочем, если делать снимки, в кадре все равно будут они оба.

Крымские горы, их лавандовые склоны да еще и на фоне лазурного моря - все это радует глаз, а аромат лаванды еще и успокаивает нервы. Плантация самой высокорастущей лаванды на полуострове находится на 800 метрах над уровнем моря. Так что горную крымскую лаванду собирают только здесь - на горе Чатыр-Даг.

А есть еще полевая. Площадь таких плантаций превышает полторы сотни гектаров. Даже во французском Провансе угодья гораздо скромнее.

«Две капли масла лаванды регенерируют кожу, заживляют ожоги. Это единственное масло в мире, которое можно в чистом виде наносить на кожу», - рассказала Елена Грищенко, директор по развитию Алуштинского эфирно-масленичного совхоз-завода.

Крымского урожая хватает не только на парфюмерную продукцию. Кондитеры освоили рецепты десертов с лавандой: печенье, мороженое, сиропы. Казалось бы - всего лишь специя, а произвела настоящий гастрономический фурор на полуострове.

Новинка сезона - лавандовый сыр. Достаточно щепотки, чтобы придать продукту неповторимый вкус. Тут тоже и купаж, и букет, и еле уловимые нотки, а вот чего именно - грамотно описать может только автор рецепта.

«Появляются нотки и ароматы ореха, фруктовые даже оттенки вкуса», - говорит Ольга Чудная, технолог сыроварни.

Из пышного куста получится всего две капли парфюмерного масла. Можно представить, насколько ценный это продукт. Сейчас в Крыму - пик цветения лаванды и время собирать урожай. В этом сезоне фермеры планируют собрать почти 30 тонн полезных цветов.

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