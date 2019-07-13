В «Юнармии» прошел самый массовый набор в истории движения

Сразу 500 человек вступило в движение «Юнармия» во время торжественного сбора, который состоялся в детском лагере «Гренада» под Красноярском. Это стало самым массовым набором за всю историю существования движения.

Для школьников подготовили больше десятка мастер-классов: по оказанию первой медицинской помощи, действиям на пожаре и в чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в их распоряжении - лазерный тир, полоса препятствий и уроки рукопашного боя.

Новые юнармейцы сдали экзамен по физподготовке и торжественно принесли клятву движения.