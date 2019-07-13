В Дзержинске горит здание бывшего завода
По предварительным данным, площадь возгорания составляет порядка двух тысяч квадратных метров.
© Видео: Типичный Дзержинск, ВКонтакте © Фото: Маргарита Гордеева, ВКонтакте
В Дзержинске произошел пожар на территории бывшего завода «Заря», производство уже не функционирует.
«По предварительным данным, горит склад с макулатурой. Площадь возгорания – около двух тысяч квадратных метров», - сказал «Звезде» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков.
На данный момент на месте работают пожарно-спасательные службы.
Администрация городского округа Дзержинск на своей странице «ВКонтакте» сообщает, что угрозы населению нет. Однако из-за того, что горит бумага, идет большое количество дыма.