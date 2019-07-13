Газманов рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Народный артист России Олег Газманов в интервью телеведущей Анастасии Ивлеевой признался, что на старте карьеры злоупотреблял спиртным.

Артист рассказал, что во времена работы в калининградском ресторане солодовые напитки помогали ему раскрепоститься на сцене. Певец довольно быстро пристрастился к пагубной привычке и едва не спился, однако сила и воля помогли ему одолеть «зеленого змия».

«За вечер 30 - 40 песен споешь … Ну тяжело просто. И так коньячку, вроде легче … Но я это преодолел. Мне было очень тяжело», - рассказал Газманов в эфире YouTube-программы AgentShow.

Однако алкогольное прошлое Газманова, по его словам, давно позади. В студии передачи 67-летний артист продемонстрировал великолепную физическую форму. Он 50 раз отжался от пола и несколько раз сделал сальто.