Андрей Малахов попал в украинскую базу «Миротворец»

Андрея Малахова внесли в базу «Миротворец». Шоумена обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России». Об этом сообщает СТРАНА.ua.

Телемост состоялся в эфире канала «Россия-1» 12 июля. Его ведущими стали Андрей Малахов и Мария Ситтель.

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Мероприятие прошло только в студии российского телеканала, украинский NewsOne в трансляции участия не принимал, как это планировалось изначально.

После того, как в адрес журналистов NewsOne стали поступать угрозы, Андрей Малахов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.