Андрей Малахов попал в украинскую базу «Миротворец»
Андрея Малахова внесли в базу «Миротворец». Шоумена обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России». Об этом сообщает СТРАНА.ua.
Телемост состоялся в эфире канала «Россия-1» 12 июля. Его ведущими стали Андрей Малахов и Мария Ситтель.
Мероприятие прошло только в студии российского телеканала, украинский NewsOne в трансляции участия не принимал, как это планировалось изначально.
После того, как в адрес журналистов NewsOne стали поступать угрозы, Андрей Малахов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа – журналисты – четвертая власть, а также члены их семей не пострадали. Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста – сделать праздник улыбок и счастья», - сказал Андрей Малахов.