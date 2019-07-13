Тальков-младший рассказал о скандале в аэропорту

Сын музыканта Игоря Талькова рассказал о скандале в московском аэропорту «Шереметьево» с компанией UTair.

По словам Талькова-младшего, он не успел на рейс во время гастролей из-за того, что сотрудники авиакомпании заставили покупать дополнительное место для гитары.

«Промурыжили меня с гитарой, то идти в представительство, то платить еще 4200 за еще один багаж на нее, то покупать ей отдельное место в салоне. И это при билете “Премиум”, в который включено все, даже спорт инвентарь можно везти», - сообщил музыкант на своей странице в Instagram.

В итоге ему пришлось лететь на концерт самолетом другой авиакомпании.

Тальков-младший не первый раз является героем скандалов. Так, несколько раз его задерживали за рулем в пьяном виде. Первый раз в отношении музыканта составили административный протокол. При повторном нарушении, в конце 2018 года, против него возбудили уголовное дело. Талькову-младшему выписали штраф и лишили водительских прав. В июне 2019 его вновь поймали пьяным за рулем.