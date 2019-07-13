Астрономы обнаружили странный диск вокруг черной дыры

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая не поддается действующим теоретическим моделям об устройстве вселенной. Открытие удалось сделать с помощью телескопа «Хаббл».

Международная группа ученых обнаружила черную дыру в центре галактики, расположенной на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. В опубликованных в журнале MNRAS исследованиях говорится, что выявленная черная дыра примерно в 250 миллионов раз тяжелее Солнца и довольно тусклая.

Рядом с ней был замечен дискообразный поток газа, пыли и мусора, вращающийся со скоростью, равной 10% от скорости света.

«Тип диска, который мы видим - это квазар, который мы не ожидали обнаружить. Это тот же тип диска, который мы видим в объектах, яркость которых в тысячу или даже 100 тысяч раз больше. Предсказания современных моделей газовой динамики в очень слабых активных галактиках явно не оправдались», - цитирует Sputnik Стефано Бьянки, специалиста римского университета.

По словам Ари Лаора из Техниона - Израильского технологического института, находящегося в городе Хайфа, открытие оказалось совершенно невероятным.