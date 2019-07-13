Мытищинская ТЭЦ возобновила работу после пожара

ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах возобновила свою работу. Подача электроэнергии потребителям была приостановлена 11 июня в результате пожара.

«После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 МСК в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», - сообщили в «Мосэнерго».

Станция работает вернулась в обычный режим работы и несет нагрузку в соответствии с графиком.

Пожар начался утром 11 июля. Его причиной стал прорыв газопровода. Пламя тушили специалисты из Москвы и области, был привлечен вертолет. В результате происшествия погибла женщина. 13 человек пострадали, одного доставили в больницу с ожогами. По факту случившегося завели уголовное дело.