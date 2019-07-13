На дом грузинского журналиста Габунии повесили «позорную табличку»

В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, который матерился в эфире телеканала «Рустави 2», повесили «позорную табличку».

Соседи телеведущего утверждают, что Габуния вынужден был нанять телохранителей, поскольку это не первая его провокационная выходка. По словам жильцов, митинги рядом с домом журналиста проходят регулярно.

«Завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают», - цитирует их сайт «Комсомольской правды».

Жильцы сообщили корреспонденту издания, что в доме живет семья журналиста, он сам съехал год назад.

В воскресенье вечером, 7 июля, Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» с потока нецензурной брани. В течение первых полутора минут он оскорблял президента России Владимира Путина.

Выходка телеведущего вызвала недовольство граждан Грузии, которые пришли к зданию телеканала, требуя уволить Габунию и гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. Последний принес извинения, а на следующий день журналиста отстранили от эфира на два месяца.