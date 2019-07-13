120 км/час по воде: молниеносный «Сагарис»
Катер, представленный на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, предназначен для выполнения самого широкого спектра задач.
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Катер «Сагарис» предназначен для водных прогулок и служебно-разъездных целей.
Также он может быть использован для выполнения патрульно-полицейских функций, доставки спецгрупп в зоны бедствия и эвакуации пострадавших, а также для оказания скорой помощи пострадавшим в ЧС.
«Сагарис» - самая быстрая новинка Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.