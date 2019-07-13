Мошенники нашли новый способ обмана в интернете

У мошенников появился новый способ обмана пользователей, причем, схема достаточно простая. Затрагивает она людей, которые предпочитают продавать свои вещи в комиссионных магазинах через интернет.

Злоумышленники звонят продавцу, представляясь представителями магазина подержанных вещей, предлагают выкупить сразу несколько товаров. Есть только одно «но» - из-за строгой отчетности деньги наличными отдать они смогут, возможен только перевод на карту.

Продавца просят продиктовать номер карты. Если человек предоставляет данные, ему звонят из «банка» и сообщают, что покупатель перевел деньги, но поскольку он имеет статус VIP, для завершения операции необходимо идентифицировать себя и назвать код, пишет «Российская газета». После этого мошенник переводит все деньги с карты клиента себе.

И идентичных схем множество, а цель везде одна – украсть деньги.

Специалисты предупреждают: не предоставляйте никому данные своей банковской карты.