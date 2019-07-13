Кабмин одобрил повышение выплат на детей семьям с низким доходом

Правительством России одобрен законопроект по выплатам на первого и второго ребенка возрастом от полутора до трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Одобрить проект поправок правительства России к проекту федерального закона №720994-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и направить их в Государственную думу в установленном порядке», - сказано в сообщении.

В настоящее время в качестве временной меры поддержки семей с детьми работающим матерям (или другим родственникам, которые ухаживают за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, полагаются ежемесячные выплаты, размером 50 рублей.

Законопроект предусматривает введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго детей от полутора до трех лет, размер которого будет составлять прожиточный минимум ребенка в субъекте. Данные выплаты будут получать семьи, у которых среднедушевой доход является ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.