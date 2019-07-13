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Заключенные устроили бунт в оренбургском СИЗО: видео

Александра Романовская
10:48 13.07.2019
Произошедшее в СИЗО №1 сняли на камеру жильцы соседнего дома.
© Видео: Новости Оренбурга (orenday.ru), YouTube © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

В Оренбурге в СИЗО №1 произошел бунт заключенных. Отмечается, что по распорядку, в это время заключенные должны были спать. В течение практически часа люди скандировали: «Воля».

«Заключенные оказали противоправные действия, потому было принято решение водворить из в карцер. Перед этим они начали кричать, их поддержали и другие», - пишет orenday со ссылкой на источник.

Кроме того, журналистам стало известно, что недовольство также было вызвано тем, что стражи правопорядка пресекли переброс запрещенных предметов из жилого дома.

Зачинщиков беспорядка было шестеро, требований во время бунта они не выдвигали.

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