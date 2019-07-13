Врач рассказал, сколько нужно спать, чтобы выспаться

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал, сколько человеку нужно часов сна для того, чтобы выспаться.

По его словам, у каждого человека своя норма. В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, однако имеются генетические нюансы.

«Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше). Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным», - рассказал Пальман в разговоре с RT.

Специалист заявил, что если человек спит необходимое ему количество часов, но не высыпается, то ему нужно обратиться к врачу, поскольку возможно у него имеются физические или психологические проблемы. Как сказал Пальман, при таких проблемах у человека может наблюдаться гиперсомния - избыточная сонливость, она не является нормой.

«Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна», - добавил сомнолог.

По его мнению, недосып периодически можно компенсировать продолжительным сном в выходные дни, однако это не должно стать регулярным. Человеку нужно спать «разумное время» и большой дефицит сна в будни будет все равно сказываться на качестве бодрствования, на том, насколько человек будет активным, энергичным, сообразительным, заявил он.