Остров полностью исчез в Аравийском море

Грязевой остров Залзала, который образовался в 2013 году в Аравийском море недалеко от города Гвадара в Пакистане, прекратил свое существование. Последние шесть лет он медленно разрушался и, наконец, полностью ушел под воду.

Залзала имел овальную форму, его высота составляла 20 метров, ширина 90 метров, а длина 40 метров. Остров сформировался благодаря извержению грязевого вулкана, которое было вызвано мощными подземными толчками магнитудой 7,7 балла по шкале Рихтера. Жертвами землетрясения тогда стали свыше 800 человек.

Когда сейсмическая активность прекратилась, на поверхность воды выступил участок суши. Залзала испускал огнеопасный токсичный газ и был покрыт останками морских существ. Его грунт состоит из грязи, мелкого песка и твердых пород.

Постепенно, каждый месяц площадь острова уменьшалась. Залзалу постоянно затапливало приливами, в апреле его очертания можно было разглядеть, а к июлю он исчез с поверхности воды, пишет Dawn.