Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Задержанный по подозрению в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой в отеле в Новой Москве признал свою вину. Девушку нашли со следами насильственной смерти сотрудники гостиницы.

По словам задержанного, он убил «по неосторожности», задушив возлюбленную на почве ревности. Позже он добавил, что девушка якобы изменила ему.

Знакомые Мухаметзяновой говорили, что последние пару лет девушка вела себя «не очень скромно» - танцевала стриптиз по ночам в Татарстане, а днем ходила на курсы бортпроводников. После ее пригласили работать в авиакомпанию в Москву, однако повышенный интерес со стороны мужчин и праздный образ жизни только усилились.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девушки.