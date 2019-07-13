Паводок подтопил 80 домов в Туве

Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве. На место для ликвидации последствий ЧП уже выдвинулся отряд МЧС. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Группа полностью укомплектована всем необходимым для оказания помощи населению: средствами спасения, плавсредствами (надувные лодки с подвесными моторами)», - говорится в сообщении.

Всего к устранению последствий привлекли 37 человек, четыре единицы техники и три плавательных средства.

В МЧС предупредили: дожди в регионе продлятся еще три дня.