Футбольные фанаты отпраздновали победу Алжира погромом Парижа: видео

В центре Парижа выходцы из Алжира устроили массовые беспорядки, поводом для которых стала победа команды страны над Кот-д’Ивуарой в Кубке Африки.

На улицах французской столицы собрались несколько тысяч человек. Вскоре торжество переросло в хулиганство.

Группы дебоширов начали грабить магазины и разбивать их витрины. Вскоре на месте появились правоохранители, которые предотвратили действия нарушителей, сообщает Sputnik France.