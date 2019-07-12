Футбольные фанаты отпраздновали победу Алжира погромом Парижа: видео
Отмечавшие победу своей сборной алжирцы разграбили магазины в Париже.
© Видео: ТРК "Звезда"
В центре Парижа выходцы из Алжира устроили массовые беспорядки, поводом для которых стала победа команды страны над Кот-д’Ивуарой в Кубке Африки.
На улицах французской столицы собрались несколько тысяч человек. Вскоре торжество переросло в хулиганство.
Группы дебоширов начали грабить магазины и разбивать их витрины. Вскоре на месте появились правоохранители, которые предотвратили действия нарушителей, сообщает Sputnik France.