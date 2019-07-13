Экс-солистка группы Serebro разбила чужой Ferrari
Певица решила прокатиться на спорткаре и одолжила автомобиль у знакомого.
© Фото: Anatoly Lomohov , Russian Look , Globallookpress
Экс-солистrа группы Serebro Ольга Серябкина попала в аварию вместе с певицей Кети Топурией.
Девушки решили прокатиться на Ferrari своего знакомого, однако остальные водители на дороге быстро распознали в их лице известных исполнительниц.
Тогда Серябкина, будучи за рулем, попыталась скрыться, но фанаты устроили погоню. В один момент экс-солистка Serebro резко затормозила, и в бампер спорткара влетела машина поклонников.
Как сообщила Топурия в шоу «Нестрашный суд» на Youtube, виновниками аварии были признаны фанаты певиц.