Автомобиль опрокинулся в реку в Тыве, погибли 10 человек

Десять человек утонули в Тыве при попытке переплыть на машине реку, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Среди погибших есть шесть детей.

Трагедия произошла в пятницу, 12 июля в районе села Тээли Бай-Тайгинского района республики. Водитель автомобиля «УАЗ» попытался пересечь реку вброд, но транспортное средство опрокинулось.

Погибли все люди, находившиеся в машине. Обстоятельства ЧП устанавливаются, на место выехали экстренные службы.