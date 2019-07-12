Автомобиль опрокинулся в реку в Тыве, погибли 10 человек
Водитель попытался пересечь реку вброд, но машина опрокинулась. Среди погибших шесть детей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Десять человек утонули в Тыве при попытке переплыть на машине реку, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Среди погибших есть шесть детей.
Трагедия произошла в пятницу, 12 июля в районе села Тээли Бай-Тайгинского района республики. Водитель автомобиля «УАЗ» попытался пересечь реку вброд, но транспортное средство опрокинулось.
Погибли все люди, находившиеся в машине. Обстоятельства ЧП устанавливаются, на место выехали экстренные службы.