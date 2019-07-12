Актера, сыгравшего Овечкина, со скандалом забрали в отделение полиции

Тимура Ефременкова доставили в отделение полиции в Краснодаре, предварительно не пустив на рейс. Юрист, к которому обратился Ефременков, поясняет, что в аэропорту у него обнаружили брелок, форма которого не устроила сотрудников авиаузла.

«Придрались к какому-то брелоку в форме чего-то, сказали, что это не брелок, и ему срочно нужно пройти спец. досмотр, он с этим не согласился. Его доставили в отдел полиции. Он успел мне позвонить, пока еще у него был телефон», - сказал адвокат Алекс Бенхин в своем Instagram.

Кроме того, правозащитник отметил, что Ефременков прошел процедуру медицинского освидетельствования. По его словам, в крови артиста был найден алкоголь «в разумных пределах».

«Меня куда-то везут. Это кажется смешно, но меня реально куда-то везут. Полицейский УАЗик везет в городе Краснодаре. Я не понимаю, где я нахожусь», - заявил актер на своей странице в Instagram.

Адвокат Бенхин отметил, что по факту произошедшего завили административное дело.

«Суд будет решать судьбу Тимура Ефременкова, очень надеюсь, что он выйдет на свободу», - сказал он.

Суд по делу Тимура Ефременкова состоится сегодня, 12 июля.

Тимур Ефременков известен своими ролями в фильмах «Чемпионы», «Легенда №17», а также сериале «Глухарь». Всего же в фильмографии Ефременкова порядка семидесяти ролей.