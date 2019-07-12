Православные христиане отмечают День Петра и Павла

Ежегодно 12 июля православные христиане апостолов Петра и Павла. В этот день они оба приняли мученическую смерть: Петр был распят на кресте, а Павел обезглавлен.

Праздник также связывают с перенесением их мощей в 258 году. Первые храмы, посвященные апостолам, появились в IV веке.

«Петр и Павел - это великие апостолы, которые своей проповедью просвятили многие тысячи людей. И тот, и другой, несмотря на различное происхождение, ревностно служили Господу», - цитирует ТАСС клирика Петропавловского храма в Лыткарине, протоиерея Александра Круглова.

Праздник завершает Петров пост. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого праведного Алексия Московского в Вешняках.

Раньше этот день считался началом подготовки к осени. Даже появилась поговорка «Петр-Павел час убавил», говорящая о том, что световой день идет на убыль. С этим днем связано немало народных примет. Все они относятся к урожаю и погоде, которую ждали предстоящей зимой.