Индийский слон вытащил из кроватки девочку и затоптал ее до см

В Индии слон разрушил стену частного дома, вытащил хоботом из кровати спящую девочку и затоптал ее насмерть. Трагедия произошла в Мандасахи, штат Орисса в ночь на 11 июля.

Млекопитающее ворвалось к людям, когда они спали. Родителей дома не было, помимо семилетней Мунды, в комнате находились ее брат Ганеш и сестра Рани. Все дети спали в одной кроватке.

Слон проломил стену и схватил хоботом Мунду. Разъяренное животное вытащило девочку во двор и расправилось с ней. При нападении слона куски стены упали на Ганеша и Рани, они получили травмы, сообщает The Daily Mail. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается, как тяжелое.