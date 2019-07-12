Исследование показало, выпускники каких вузов зарабатывают больше

Эксперты, проанализировавшие зарплаты людей, работающих в сфере экономики и финансов, составили рейтинг 45 вузов, выпускающих наиболее обеспеченных специалистов. Исследование проводилось среди молодых сотрудников, которые окончили высшие учебные заведения в 2013-2018 годах.

Первое место в рейтинге Superjob поделили НИУ Высшая школа экономили и МГИМО. Их выпускники зарабатывают порядка 110 тысяч в месяц. Эти учебные заведения также показали максимальный прирост по заработку в год - десять тысяч рублей.

Далее следует МГУ имени Ломоносова. В этом году университет поднялся на одно место в рейтинге. Выпускники в среднем получают 100 тысяч рублей. Ежегодный прирост составил пять тысяч.

Третье место в этом году сохранилось за РАНХиГС, четвертое - за Финансовым университетом при правительстве РФ. На пятой строчке рейтинга оказалась Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

По данным сервиса Superjob, меньше всего зарабатывают выпускники-экономисты Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета - 54 тысячи рублей.