Опубликованы кадры работ по восстановлению разрушенных скульптур Пальмиры
Боевики захватывали древний город дважды. Они разрушали храмы и гробницы, уничтожали скульптуры с изображением лиц людей.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Дамаске начали восстанавливать древние скульптуры из разрушенной боевиками Пальмиры. В Национальный музей прибыла команда лучших реставраторов Сирии, которые тесно сотрудничают с российскими учеными.
Специалисты из музея имени Пушкина в Москве помогают вернуть первоначальный облик уникальным мозаикам и мелким деталям барельефов.
Боевики, напомним, захватывали Пальмиру дважды. Они разрушали храмы и гробницы, в первую очередь, уничтожали скульптуры с изображением лиц людей.
Реставраторы используют фотографии и каталоги с подробным описанием артефактов. По их словам, на восстановление всех разрушенных памятников могут уйти годы.
Финансирует работы по восстановления скульптур Пальмиры правительство Сирии.