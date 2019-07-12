Юная скрипачка из России умерла в Лондоне

Скрипачка Катя Цуканова, имеющая русские корни, умерла в Лондоне. Девушке было 17 лет. Тело обнаружили 18 июня в доме, где она жила.

«Она только что выступила в Королевском оперном театре, и она планировала свое будущее. В одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мертвая на полу», - цитирует отца девушки The Telegraph.

Причины смерти устанавливаются. Есть версия о передозировке наркотическим веществом.

Родители Кати переехали в Великобританию в 90-е годы. Родилась девушка в Лондоне.