Рэпера, написавшего «I Believe I Can Fly», арестовали за съемки детского порно

Полиция Нью-Йорка арестовала известного композитора и исполнителя песен в стиле ритм-энд-блюз Роберта Сильвестра Келли, выступающего под псевдонимом Ар Келли (R Kelly).

Правоохранители подозревают одного из самых успешных певцов девяностых в изготовлении детской порнографии, а также растлении несовершеннолетних. По версии следствия, его жертвами могли стать несколько человек.

Судебное разбирательство не назначено, но судья сказал, что скорее всего оно состоится в начале 2020 года. Сам музыкант вины своей не признает.

Ар Келли давно является героем судебных разбирательств о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, некоторые обвинения относятся к 1998 году. Сам Келли вины своей не признает.

В 2008 году чернокожего исполнителя уже обвиняли в съемках и хранении детской порнографии, а также связях сексуального характера с девушками которые не достигли возраста согласия, однако суд Чикаго оправдал музыканта, пишет The Abc News.