Пуск «Протон-М» перенесен из-за замечаний к ракете-носителю

Пуск «Протон-М» с Байконура перенесен с 12 на 13 июля из-за замечаний к ракете-носителю. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Решение о переносе пуска на резервную дату приняла государственная комиссия.

«Окончательное решение о возможности пуска будет принято завтра утром по итогам доклада технического руководства членам государственной комиссии», - уточнили в комиссии.

«Протон-М» должен вывести на орбиту обсерваторию «Спектр-РГ».

«Спектр-Р» является совместным российско-германским проектом, главной задачей которого станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория отсканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью.