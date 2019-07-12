Шатунову предстоит новая операция

Юрия Шатунова ждет еще одна операция. Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Отек спадает, и в ближайшее время Юре будет сделана еще одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевание спровоцировало воспаление канала», - написал он.

© razin_andrei_lm, Instagram

Кроме того, продюсер пояснил, что сейчас состояние Шатунова удовлетворительное.

Ранее у певца выявили воспаление гайморовой пазухи, он был прооперирован в одной из столичных клиник.

Напомним, артиста госпитализировали во время гастролей в Новороссийске, врачи оказали ему помощь, однако, чтобы не подводить зрителей, Шатунов все же вышел на сцену.