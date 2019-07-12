Шатунову предстоит новая операция
Ранее Юрия Шатунова госпитализировали в местную клинику в Новороссийске во время гастролей. Артист уже перенес одну операцию.
© Фото: yuriy_shatunov instagram
Юрия Шатунова ждет еще одна операция. Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
«Отек спадает, и в ближайшее время Юре будет сделана еще одна операция. Это уже связано со стоматологией, потому что основное заболевание спровоцировало воспаление канала», - написал он.
Кроме того, продюсер пояснил, что сейчас состояние Шатунова удовлетворительное.
Ранее у певца выявили воспаление гайморовой пазухи, он был прооперирован в одной из столичных клиник.
Напомним, артиста госпитализировали во время гастролей в Новороссийске, врачи оказали ему помощь, однако, чтобы не подводить зрителей, Шатунов все же вышел на сцену.