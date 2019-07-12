Сотни тысяч человек собрались штурмовать «Зону 51» в поисках НЛО

В пустыне американского штата Невада есть секретная военная база «Зона 51». С этим объектом, связано множество легенд, касающихся неопознанных летающих объектов, плотно вошедших в массовую культуру.

Про «Зону 51» снято множество фильмов, где рассказывается о тайных лабораториях, где изучают останки пришельцев, бункерах, в которых хранятся потерпевшие крушение НЛО, а на полигонах испытываются аналоги инопланетных кораблей.

Несмотря на то, что объект давно стал предметом споров, сплетен и теорий заговоров, американское правительство держит в тайне, что на самом деле происходит в «Зоне 51». Долгое время никто не знал, что там на самом деле происходит. Только в 2013 году ЦРУ рассказало, что там разрабатывают летательные аппараты нового типа. Тем не менее многие продолжают верить, что в «Зоне 51» изучают НЛО.

На фоне легенд о военной базе администраторы одного из сообществ с мемасами в шутку организовали в Facebook встречу с предложением атаковать базу, чтобы, наконец, освободить инопланетян из военного плена. О желании участвовать в штурме «Зоне 51» заявили уже 375 тысяч человек, 393 тысяч пока раздумывают над предложением. Дата встречи назначена на 20 сентября.