Глава ВСУ пообещал вновь направить корабли в Керченский пролив

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не исключает возможности проведения военных кораблей через Керченский пролив.

Он пояснил, что в Киеве считают Керченский пролив украинским, поэтому в будущем собираются повторить то, что сделал экс-президент Украины Петр Порошенко в осенью прошлого года.

«Конкретно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив - наш, как бы россияне не кричали, что он их», - сказал он в интервью изданию «Новинарня».

Напомним, утром 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. Они не фигурировали ни в одном из графиков прибытия и отбытия судов порта, от судов не поступало никаких заявок. Корабли осуществляли опасные маневры, не подчинились требованиям российских пограничников и были задержаны. Украинских моряков обвиняют в нарушении госграницы.