Помогал итальянскому мафиози: в Уругвае задержали россиянина

В Уругвае правоохранители задержали россиянина. Его обвиняют в том, что он скрывал информацию о побеге итальянского наркобарона Рокко Морабито.

Ранее, 10 июля, в результате проведенного обыска, задержали еще двоих человек, но сейчас они находятся на свободе, расследование против них все еще продолжается.

«Уже есть результаты экспертизы, которые пока не полные, а идея состоит в том, чтобы контролировать развитие этого дела примерно в течение месяца», - цитирует адвоката россиянина Паолу Витале РИА Новости.

Ранее журналистам стало известно, что к задержанным гражданам России получили консульский доступ. К ситуации подключилось посольство.

Отметим, что Рокко Морабито скрывался от правоохранительных органов больше двадцати лет.