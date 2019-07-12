Алибасов представил доказательства своей болезни после скандала на телевидении

Продюсер Бари Алибасов после разоблачения в программе «На самом деле» на Первом канале опубликовал ролик из своей квартиры.

На видео показаны лекарства лежащие, на кухне, а также вывешен список, где указан порядок их приема. Музыкант посетовал на то, что с его диагнозом придется еще полгода пить лекарственные препараты.

«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет», - написал продюсер в Instagram-аккаунте группы «На-на».

Ранее разразился скандал после того, как на телевидении показали скриншот переписки представителя Алибасова с его лечащим врачом, где обсуждались поводы для госпитализации музыканта. После этого продюсер попросил воды, а затем покинул студию.

Напомним, Бари Алибасов оказался в больнице 4 июня после того, как случайно выпил средство для очистки труб. Врачи выявили у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. По словам представителей артиста, Алибасов несколько дней провел в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в состоянии медикаментозного сна. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что отравление было пиаром.