«Победа» отменила комиссионный сбор

Российская авиакомпания «Победа» отказалась от сбора за оплату покупки билетов банковской картой. Раньше эта сумма составляла 2% от тарифа, который указывался на сайте перевозчика. Так компания за счет пассажиров компенсировала свои траты на услуги банков по обеспечению платежей, а к сумме за перелет добавлялась комиссия.

При этом комиссией не облагалась оплата наличными в терминале аэропорта Внуково. А вот оплата через салон связи или платежную систему означала доплату в размере 3% от тарифа.

Генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков заявил, что измененная политика связана с желанием повысить лояльность клиентов и увеличить долю покупаемых билетов через сайт.

По его данным, сейчас 72% покупателей берут билеты на официальном сайте или через мобильное приложение. Задача «Победы» - увеличить этот показатель как минимум на 10%, пишет «Коммерсантъ».